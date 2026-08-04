На фоне жары власти Дортмунда заказали вагоны метро без кондиционеров в целях экономии

В Дортмунде городская компания общественного транспорта DSW21 отказалась от установки кондиционеров при заказе новых вагонов метро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Оснащение вагонов кондиционерами обошлось бы в дополнительные 70 млн евро. Эти средства, как пояснила компания, лучше потратить на дополнительные транспортные средства. Кроме того, отказ от этой опции позволит сэкономить значительное количество электроэнергии – около 7 млн киловатт-часов в год, что эквивалентно потреблению более 2 тысяч средних домохозяйств.

Решение отказаться от кондиционирования вызвало непонимание у некоторых пассажиров. Один из пользователей новых поездов сказал: "Деньги на всё найдутся, но не на такое. Я не считаю это правильным". Другой вспомнил о "стене жары", с которой приходилось сталкиваться, заходя в поезд с прохладной подземной станции.

Руководитель эксплуатации транспортной компании признал, что в жаркие дни без кондиционирования наблюдается "потеря комфорта". Однако он добавил, что большинство людей ездят на поезде всего несколько остановок.

Дортмунд – не единственный крупный город, который отказывается от кондиционеров в своей системе общественного транспорта. Новые поезда берлинского метро также не оснащены кондиционерами. Однако там в качестве аргумента приводилось то, что кондиционеры занимают слишком много места. Поезда, на которых эти устройства обычно устанавливаются на крыше, больше не смогли бы беспрепятственно проезжать по всем туннелям метро.

Этим летом немецкая партия "Союз-90/Зелёные" требовала массовой установки кондиционеров по всей стране в качестве меры борьбы с негативными последствиями экстремальной жары для населения.

В конце июня штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе была вынуждена отключить систему кондиционирования из-за жары.