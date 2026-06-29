У Німеччині вимагають масового встановлення кондиціонерів через екстремальну спеку

Німецька партія "Союз-90/Зелені" вимагає масового встановлення кондиціонерів по всій країні як заходу боротьби з негативними наслідками екстремальної спеки для населення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила співголова фракції "Зелених" у Бундестазі Катаріна Дрьоге в інтерв’ю Bild.

За її словами, Німеччині потрібна екстрена програма з охолодження, щоб забезпечити кондиціонуванням лікарні, будинки для людей похилого віку, дитячі садки та школи.

Водночас ідея представниці "Зелених" полягає в тому, щоб фінансування на встановлення кондиціонерів надавали лише в тому разі, якщо одночасно на даху будуть встановлені сонячні батареї.

За словами Дрьоге, це "найрозумніше поєднання", оскільки сонячна енергія дозволяє знизити експлуатаційні витрати на кондиціонування.

"Зелені" пропонують фінансувати таку програму термінового охолодження Німеччини зі спеціального інфраструктурного фонду обсягом 500 мільярдів євро.

"Цей рекорд спеки має стати тривожним сигналом для Фрідріха Мерца. Адже в кінцевому підсумку спека в лікарнях, школах і дитячих садках завдає шкоди й економіці. А вона, як відомо, особливо близька серцю канцлера", – зазначила Дрьоге.

Нагадаємо, 28 червня Німецька метеорологічна служба (DWD) третій день поспіль зафіксувала температурний рекорд – 41,7 °C.

Повідомлялося, що у Німеччині під впливом екстремальних температур зазнало серйозних пошкоджень покриття на автомагістралі A2, що сполучає захід і схід країни через її північну частину.

У Лейпцигу через спеку зупинили рух трамваїв – внаслідок впливу високих температур на дорожнє покриття багато ділянок трамвайних колій стали непридатними для використання.

А в Берліні поліція вдалася до використання водометів, щоб допомогти людям охолодитися в умовах сильної спеки.