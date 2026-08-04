Менші податки на паби та інші обіцянки: як новий прем’єр Британії зміг сподобатися багатьом

Два тижні тому Енді Бернем став новим прем'єр-міністром Великої Британії.

Вже перший його тиждень на посаді виявився досить вдалим. Дебютна промова Бернема отримала схвальні відгуки виборців, особистий рейтинг стрімко зріс, а Лейбористська партія вперше за тривалий час повернулася на перше місце в соціологічних опитуваннях.

Втім, британська політика неодноразово демонструвала, що вдалий старт ще не гарантує успішного прем'єрства.

Про старт прем’єрства Бернема і складне завдання, яке стоїть перед ним, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Уляни Кричковської-Богданової Друг виборців Бернем. Що обіцяє новий прем’єр Британії та чому зростає його популярність. Далі – стислий її виклад.

Проведені після тижня перебування при владі Енді Бернема опитування засвідчили, що значна частина виборців з усіх політичних таборів ставляться до нового прем’єра все прихильніше. Вони підтримують плани щодо зменшення вартості життя в Британії та вірять, що глава уряду виконає свої обіцянки.

За даними YouGov, 38% британців позитивно ставляться до нового глави уряду, тоді як 35% оцінюють його негативно. Це кращий стартовий показник, ніж мав попередник Кір Стармер.

Інше опитування свідчить, що навіть серед найвідданіших прихильників правопопулістської партії Reform UK чимало таких, що позитивно оцінили окремі кроки нового прем'єра.

Водночас є й тривожні сигнали.

Майже половина британців (46%) сумніваються, що уряд має достатньо переконливий план фінансування своїх масштабних обіцянок, тоді як лише 39% вважають фінансову стратегію Бернема переконливою.

І саме це може стати першим серйозним випробуванням для прем'єра.

Головною політичною обіцянкою Бернема став план розвитку країни, який уряд планує представити вже до кінця року. За словами прем’єра, ця програма має вийти за межі партійної політики й стати довгостроковою стратегією модернізації країни, здатною отримати підтримку представників різних політичних сил.

Водночас він наголошує, що не збирається чекати на реалізацію довгострокових реформ, аби полегшити життя британців.

"Ми повинні зробити щось, щоб дати людям хоча б трохи перепочинку вже зараз", – підкреслив він.

Першим практичним кроком нового уряду стало скасування податку на додану вартість на електроенергію.

Втім, боротьба зі зростанням вартості життя – лише частина ширшої програми Бернема. Він також пообіцяв покласти край роблемі життя людей просто неба без постійного житла ("rough sleeping").

Окремим пріоритетом нового уряду має стати реформа освіти та ринку праці. На його думку, це допоможе скоротити безробіття серед молоді, зменшити дефіцит кваліфікованих кадрів і зробити економіку більш конкурентоспроможною.

Бернем також дав зрозуміти, що готовий до перегляду податкової політики.

Він не виключив можливості зниження податку на доходи для громадян із низькими зарплатами, водночас залишивши перспективи підвищення податкового навантаження на найбільш забезпечених британців.

Також анонсовано зменшення податків для пабів, клубів та концертних залів.

Що ж до зовнішньої політики, то Бернем уже продемонстрував готовність переглянути підхід до видобутку нафти й газу в Північному морі. Це питання протягом тривалого часу залишалося одним із проблемних між Вашингтоном і Лондоном.

Такий крок потенційно може зблизити позиції нового британського прем’єра з президентом США Дональдом Трампом.

Однак головне випробування для Бернема ще попереду: тепер йому потрібно перетворити політичний ентузіазм перших тижнів на довгострокову підтримку.

Докладніше – в матеріалі Уляни Кричковської-Богданової Друг виборців Бернем. Що обіцяє новий прем’єр Британії та чому зростає його популярність.