Меньшие налоги на пабы и другие обещания: как новый премьер Британии понравился людям

Две недели назад Энди Бернем стал новым премьер-министром Великобритании.

Уже первая его неделя на посту оказалась довольно удачной. Дебютная речь Бернема получила одобрительные отзывы избирателей, личный рейтинг стремительно вырос, а Лейбористская партия впервые за долгое время вернулась на первое место в социологических опросах.

Впрочем, британская политика неоднократно демонстрировала, что удачный старт еще не гарантирует успешного премьерства.

Об успешном старте премьерства Бернема и сложной задаче, стоящей перед ним, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Ульяны Кричковской-Богдановой Друг избирателей Бернем. Что обещает новый премьер Британии и почему растет его популярность. Далее – краткое изложение статьи.

Опросы, проведенные через неделю после прихода к власти Энди Бернема, показали, что значительная часть избирателей из всех политических лагерей все более благосклонно относится к новому премьеру. Они поддерживают планы по снижению стоимости жизни в Великобритании и верят, что глава правительства выполнит свои обещания.

По данным YouGov, 38% британцев положительно относятся к новому главе правительства, тогда как 35% оценивают его негативно. Это лучший стартовый показатель, чем у его предшественника Кира Стармера.

Другой опрос показывает, что даже среди самых преданных сторонников правопопулистской партии Reform UK немало тех, кто положительно оценил отдельные шаги нового премьера.

В то же время есть и тревожные сигналы.

Почти половина британцев (46%) сомневаются, что у правительства есть достаточно убедительный план финансирования своих масштабных обещаний, тогда как лишь 39% считают финансовую стратегию Бернема убедительной.

И именно это может стать первым серьёзным испытанием для премьера.

Главным политическим обещанием Бернема стал план развития страны, который правительство планирует представить уже до конца года. По словам премьера, эта программа должна выйти за рамки партийной политики и стать долгосрочной стратегией модернизации страны, способной заручиться поддержкой представителей различных политических сил.

В то же время он подчеркивает, что не собирается ждать реализации долгосрочных реформ, чтобы облегчить жизнь британцев.

"Мы должны сделать что-то, чтобы дать людям хотя бы немного передышки уже сейчас", – подчеркнул он.

Первым практическим шагом нового правительства стала отмена налога на добавленную стоимость на электроэнергию.

Впрочем, борьба с ростом стоимости жизни – лишь часть более широкой программы Бернема. Он также пообещал положить конец проблеме жизни людей под открытым небом без постоянного жилья ("rough sleeping").

Отдельным приоритетом нового правительства должна стать реформа образования и рынка труда. По его мнению, это поможет сократить безработицу среди молодежи, уменьшить дефицит квалифицированных кадров и сделать экономику более конкурентоспособной.

Бернем также дал понять, что готов к пересмотру налоговой политики.

Он не исключил возможности снижения подоходного налога для граждан с низкими зарплатами, при этом оставив в силе перспективу повышения налоговой нагрузки на наиболее обеспеченных британцев.

Также было объявлено о снижении налогов для пабов, клубов и концертных залов.

Что касается внешней политики, то Бернем уже продемонстрировал готовность пересмотреть подход к добыче нефти и газа в Северном море. Этот вопрос в течение длительного времени оставался одним из проблемных в отношениях между Вашингтоном и Лондоном.

Такой шаг потенциально может сблизить позиции нового британского премьера с президентом США Дональдом Трампом.

Однако главное испытание для Бернема еще впереди: теперь ему нужно превратить политический энтузиазм первых недель в долгосрочную поддержку.

Подробнее – в материале Ульяны Кричковской-Богдановой Друг избирателей Бернем. Что обещает новый премьер Британии и почему растет его популярность.