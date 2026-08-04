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Польща вдруге за тиждень перехопила літак-розвідник Росії

Новини — Вівторок, 4 серпня 2026, 15:30 — Уляна Кричковська-Богданова

Польські винищувачі перехопили ще один російський розвідувальний літак Іл-20.

Про це повідомив очільник Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

За даними Косіняка-Камиша, інцидент стався вранці 4 серпня. 

Пара польських літаків перехопила російський літак за 56 км на північний захід від Кошаліна, що у Західнопоморському воєводстві.

"Росія вкотре здійснює провокаційні дії поблизу кордонів НАТО, перевіряючи пильність та готовність оборонних систем Альянсу", – додав очільник Міноборони Польщі.

Це вже другий такий інцидент за два дні, адже напередодні польські винищувачі перехопили літак-розвідник РФ над Балтійським морем.

Зазначимо, 31 липня Польща перехопила російський розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем. 

А перед цим Польща була змушена підіймати у повітря авіацію, щоб перехопити пару російських винищувачів Су-30СМ2, які злетіли з Калінінградської області. 

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