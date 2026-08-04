Польша во второй раз за неделю перехватила российский разведывательный самолет

Польские истребители перехватили ещё один российский разведывательный самолёт Ил-20.

Об этом сообщил глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в социальной сети X, передаёт "Европейская правда".

По словам Косиняка-Камыша, инцидент произошёл утром 4 августа.

Пара польских самолетов перехватила российский самолет в 56 км к северо-западу от Кошалина, что в Западно-Поморском воеводстве.

"Россия в очередной раз совершает провокационные действия вблизи границ НАТО, проверяя бдительность и готовность оборонных систем Альянса", – добавил глава Минобороны Польши.

Это уже второй подобный инцидент за два дня, ведь накануне польские истребители перехватили разведывательный самолет РФ над Балтийским морем.

Отметим, что 31 июля Польша перехватила российский разведывательный самолёт Ил-20 над Балтийским морем.

А перед этим Польша была вынуждена поднять в воздух авиацию, чтобы перехватить пару российских истребителей Су-30СМ2, взлетевших из Калининградской области.