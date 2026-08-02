Внаслідок зіткнення пожежних гелікоптерів у Греції загинули двоє людей

У Грецію в неділю внеслідок зіткнення двох пожежних вертольотів, які перебували на робочому вильоті для гасіння лісових пожеж, загинули двоє членів екіпажу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомоляє Kathimerini.

Зазначається, що двоє з чотирьох членів екіпажу двох пожежних вертольотів типу Bell, які зіткнулися під час операції з гасіння великої пожежі у районі Псаті, загинули.

За інформацією, врятовано одного грека та одного британця, тоді як загинули ще один грек та данець.

Раніше служба екстреної медичної допомоги повідомила, що з місця події було евакуйовано двох осіб з легкими травмами та двох осіб без свідомості.

Нагадаємо, два вертольоти, які брали участь у гасінні великої пожежі на захід від Афін, зіткнулися у неділю, екіпаж одного не вийшов на зв'язок.

Поблизу міста Мегара на захід від Афін у неділю наказали евакуювати людей з індустріального парку та кількох сіл через масштабні лісові пожежі.

Раніше повідомлялось, що двоє рятувальників загинули, опинившись у пастці у своєму автомобілі під час пожежі на Криті.