ЗМІ: США використали більшість запасів ракет великої дальності у війні з Іраном

США втратили значну частину своїх запасів високоточних ракет великої дальності під час п’ятимісячної війни з Іраном.

Про це Reuters розповіли троє обізнаних співрозмовників, пише "Європейська правда".

Як зазначається, йдеться про наземні системи ATACMS та ракети нового покоління Precision Strike Missiles (PrSM). Співрозмовники стверджують, що Вашингтон використав "майже всі" такі ракети.

Крім того, від початку ескалації Вашингтон витратив трохи менше половини запасу крилатих ракет морського базування Tomahawk.

Четвертий обізнаний співрозмовник зауважив, що хоча Центральне командування майже вичерпало запаси наземних ракет, що були в його розпорядженні до початку війни, йому вдалося поповнити запаси коштом військових поставок США з інших регіонів світу.

Зменшилися також запаси систем протиповітряної оборони. За даними Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), які підтверджують співрозмовники агентства, з лютого до липня американці використали близько 65% перехоплювачів до Patriot та щонайменше 38% антибалістичних ракет системи THAAD.

Через це, за словами військових радників, американський президент Дональд Трамп начебто вирішив не розпочинати новий наступ в Ірані.

Інші ж джерела стверджують, що на відмову від атаки вплинув тиск із боку країн Перської затоки.

Втім, головний речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що Збройні сили США є "найпотужнішими у світі і мають усе необхідне для виконання завдань у той час і в тому місці, які обере президент".

"Ми провели численні успішні операції в рамках різних бойових командувань, водночас гарантуючи, що американські збройні сили володіють широким арсеналом можливостей для захисту нашого народу та наших інтересів", – сказав він.

Нещодавно армія США уклала з компанією Lockheed Martin контракт на суму до $58,6 млрд на виробництво ракет-перехоплювачів до Patriot.

Також повідомляли, що у липні адміністрація президента США звернулася до Конгресу із запитом на виділення $87,6 млрд на "нагальні потреби", більша частина яких пов’язана з війною США в Ірані.

Тоді посол США в ООН Майк Волц запевнив, що Сполучені Штати "мають все необхідне" для ведення військової кампанії проти Ірану, попри повідомлення про нестачу певних видів озброєння.