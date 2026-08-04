СМИ: США израсходовали большую часть запасов ракет большой дальности в войне с Ираном

США потеряли значительную часть своих запасов высокоточных ракет большой дальности в ходе пятимесячной войны с Ираном.

Об этом Reuters сообщили трое осведомленных собеседников, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, речь идет о наземных системах ATACMS и ракетах нового поколения Precision Strike Missiles (PrSM). Собеседники утверждают, что Вашингтон израсходовал "почти все" такие ракеты.

Кроме того, с начала эскалации Вашингтон израсходовал чуть менее половины запаса крылатых ракет морского базирования Tomahawk.

Четвертый осведомленный собеседник отметил, что, хотя Центральное командование почти исчерпало запасы наземных ракет, которые были в его распоряжении до начала войны, ему удалось пополнить запасы за счет военных поставок США из других регионов мира.

Сократились также запасы систем противовоздушной обороны. По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), которые подтверждают собеседники агентства, с февраля по июль американцы использовали около 65% перехватчиков Patriot и не менее 38% антибаллистических ракет системы THAAD.

Из-за этого, по словам военных советников, американский президент Дональд Трамп якобы решил не начинать новое наступление в Иране.

Другие же источники утверждают, что на отказ от атаки повлияло давление со стороны стран Персидского залива.

Впрочем, главный пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что Вооруженные силы США являются "самыми мощными в мире и располагают всем необходимым для выполнения задач в то время и в том месте, которые выберет президент".

"Мы провели многочисленные успешные операции в рамках различных боевых командований, при этом гарантируя, что американские вооруженные силы обладают широким арсеналом возможностей для защиты нашего народа и наших интересов", – сказал он.

Недавно армия США заключила с компанией Lockheed Martin контракт на сумму до $58,6 млрд на производство ракет-перехватчиков для системы Patriot.

Также сообщалось, что в июле администрация президента США обратилась к Конгрессу с запросом на выделение $87,6 млрд на "неотложные нужды", большая часть которых связана с войной США в Иране.

Тогда посол США в ООН Майк Уолтц заверил, что Соединённые Штаты "имеют всё необходимое" для ведения военной кампании против Ирана, несмотря на сообщения о нехватке определённых видов вооружения.