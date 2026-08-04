Зеленський доручив урядовцям підготувати "програму прискореного вступу" України у ЄС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив прем’єру та профільному віцепрем’єру підготувати програму прискореного вступу до ЄС, що буде частиною програми дій уряду.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у вечірньому зверненні 4 серпня.

Зеленський розповів, що раніше у вівторок він детально обговорив з профільними міністрами та дипломатичною командою Офісу про потреби, очікування і плани у співпраці з ЄС.

"Сьогодні визначили порядок кроків, які можуть це (вступ до ЄС – Ред.) прискорити. Ми в Україні вважаємо, що можемо налаштувати процес так, щоб наш вступ ішов по спеціальному фаст-треку. Що це означає на практиці? Різні інтеграційні процеси, робота по зближенню наших інституцій – це все може не розтягуватись у часі. Ми можемо робити паралельно кроки по всіх напрямках інтеграції", – зазначив Зеленський.

"Я розраховую саме на таку програму пришвидшеного вступу, яка має бути частиною програми дій уряду. Прем’єр-міністр Корецький, профільний віцепрем’єр Ченцов це вже готують. В серпні мають представити всі ці деталі", – заявив він.

Раніше у вівторок він заявив, що у цій розмові профільними топпосадовцями визначив три пріоритети у співпраці Києва з Євросоюзом.

Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов розраховує на відкриття решти переговорних кластерів для України восени.

На його думку, завершити переговори з ЄС до кінця 2027 року – амбітна, але реальна задача.

Читайте також Качка йде, "Качка-Кос" лишається. Чому міняють віцепрем'єра з питань ЄС та що це означає.