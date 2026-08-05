Аеропорт Лейпцига зупиняв роботу через підозрілий предмет

Німецька поліція проводить розслідування у зв’язку з підозрілим предметом, виявленим у середу поруч із злітно-посадковою смугою аеропорту "Лейпциг/Галле", що призвело до зупинки роботи летовища.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника поліції, інформує "Європейська правда".

Південна злітно-посадкова смуга аеропорту, який є великим хабом для логістичної групи DHL, залишалася закритою, поки фахівці проводили огляд предмета з використанням технологій знешкодження вибухонебезпечних предметів, розповів представник поліції.

Правоохоронці також перевіряють повідомлення про неідентифікований літальний об’єкт, який, можливо, пов’язаний із цим інцидентом.

За словами представника поліції, вночі кілька літаків, зокрема пасажирський рейс, були перенаправлені, але вранці робота аеропорту повернулася до нормального режиму.

Німецькі аеропорти перебувають у стані підвищеної готовності після серії несанкціонованих прольотів дронів над такими об’єктами, як військові бази, енергетичні термінали, морські порти та логістичні компанії.

Федеральна поліція Німеччини попередила, що ці прольоти могли бути організовані РФ.

Нагадаємо, у грудні минулого року в Німеччині відкрили новий національний центр із захисту від дронів, щоб забезпечити кращу координацію між центральним урядом і владою федеральних земель.

Німеччина також створила новий поліцейський підрозділ, що спеціалізується на захисті від дронів, в якому планують залучити понад 130 співробітників.

Німецька влада неодноразово попереджала, що дрони становлять загрозу безпеці, після серії вторгнень в районі аеропортів і військових об'єктів цього року.