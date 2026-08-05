Аэропорт Лейпцига приостановил работу из-за подозрительного предмета

Немецкая полиция проводит расследование в связи с подозрительным предметом, обнаруженным в среду рядом с взлетно-посадочной полосой аэропорта "Лейпциг/Халле", что привело к приостановке его работы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя полиции, информирует "Европейская правда".

Южная взлетно-посадочная полоса аэропорта, являющегося крупным хабом для логистической группы DHL, оставалась закрытой, пока специалисты проводили осмотр с использованием технологий обезвреживания взрывоопасных предметов, рассказал представитель полиции.

Правоохранители также проверяют сообщения о неопознанном летательном объекте, который, возможно, связан с этим инцидентом.

По словам представителя полиции, ночью несколько самолетов, в том числе пассажирский рейс, были перенаправлены, но утром работа аэропорта вернулась к нормальному режиму.

Немецкие аэропорты находятся в состоянии повышенной готовности после серии несанкционированных пролетов дронов над такими объектами, как военные базы, энергетические терминалы, морские порты и логистические компании.

Федеральная полиция Германии предупредила, что эти пролеты могли быть организованы РФ.

Напомним, в декабре прошлого года в Германии открыли новый национальный центр по защите от дронов, чтобы обеспечить лучшую координацию между центральным правительством и властями федеральных земель.

Германия также создала новое полицейское подразделение, специализирующееся на защите от дронов, в которое планируется привлечь более 130 сотрудников.

Немецкие власти неоднократно предупреждали, что дроны представляют угрозу безопасности, после серии вторжений в районе аэропортов и военных объектов в этом году.