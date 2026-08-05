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Латвія готова відправити 20 військових для операції з розблокування Ормузької протоки

Новини — Середа, 5 серпня 2026, 10:25 — Ірина Кутєлєва

Латвія може направити не більше 20 військовослужбовців для участі в багатонаціональних військових операціях з розблокування Ормузької протоки.

Про це йдеться у підготовленому Міністерством оборони проєкті рішення Сейму, який наводить LSM, повідомляє "Європейська правда".

Латвія планує зробити свій внесок у ці операції, направивши оснащений автономними системами розмінування підрозділ військово-морських сил для знешкодження підводних вибухонебезпечних предметів.

Він працюватиме у складі більшої водолазної команди в рамках операцій з розмінування.

Крім того, Латвія планує направити штабних офіцерів та інструкторів Національних збройних сил (НЗС) до штабів операції, які будуть дислоковані як на території країн, що керують місією, так і в районі проведення операцій.

Латвійський контингент у регіоні буде задіяний лише в операціях та координації робіт з розмінування протоки, а також у ширших заходах щодо відкриття Ормузької протоки з метою забезпечення безперешкодного права транзитного проходу через неї.

При цьому Латвія не братиме участі в діях, які підтримували б США як воюючу сторону в конфлікті з Іраном.

На підставі оцінки, наданої країнами, що очолюють місію, прогнозується, що на повне розмінування Ормузької протоки може знадобитися від 12 до 16 місяців.

З урахуванням попередніх планів ротації сил, що направляються, та загальної оперативної ситуації рішення Сейму про участь НЗС в операціях планується затвердити на термін до 1 вересня 2028 року.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив про прогрес у переговорах щодо Ормузької протоки.

Міністр фінансів США Скотт Бессент також бачить можливість швидкого укладення угоди між США та Іраном щодо контролю над Ормузькою протокою. 

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