Латвия готова направить 20 военных для операции по разблокированию Ормузского пролива

Латвия может направить не более 20 военнослужащих для участия в многонациональных военных операциях по разблокированию Ормузского пролива.

Об этом говорится в подготовленном Министерством обороны проекте решения Сейма, который приводит LSM, сообщает "Европейская правда".

Латвия планирует внести свой вклад в эти операции, направив оснащенное автономными системами разминирования подразделение военно-морских сил для обезвреживания подводных взрывоопасных предметов.

Он будет работать в составе более крупной водолазной команды в рамках операций по разминированию.

Кроме того, Латвия планирует направить штабных офицеров и инструкторов Национальных вооруженных сил (НВС) в штабы операции, которые будут дислоцированы как на территории стран, руководящих миссией, так и в районе проведения операций.

Латвийский контингент в регионе будет задействован исключительно в операциях и координации работ по разминированию пролива, а также в более широких мерах по открытию Ормузского пролива с целью обеспечения беспрепятственного права транзитного прохода через него.

При этом Латвия не будет участвовать в действиях, которые поддерживали бы США как воюющую сторону в конфликте с Ираном.

На основании оценки, предоставленной странами, возглавляющими миссию, прогнозируется, что на полное разминирование Ормузского пролива может потребоваться от 12 до 16 месяцев.

С учетом предварительных планов ротации направляемых сил и общей оперативной ситуации решение Сейма об участии НВС в операциях планируется утвердить на срок до 1 сентября 2028 года.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил о прогрессе в переговорах по Ормузскому проливу.

Министр финансов США Скотт Бессент также видит возможность скорого заключения соглашения между США и Ираном о контроле над Ормузским проливом.