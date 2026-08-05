Укр Рус Eng

Зірвані дахи й потрощені дерева: кілька районів Чехії постраждали від буревію 

фото, відео
Новини — Середа, 5 серпня 2026, 11:57 — Марія Ємець

Ввечері у вівторок кілька районів Чехії постраждали від сильного буревію, що завдав чималих матеріальних збитків.

Про це повідомляє Novinky, пише "Європейська правда". 

Ввечері 4 серпня у північній і центральній Богемії пройшли грози, які в окремих районах завдали чималих матеріальних збитків.

Найбільше постраждала місцевість довкола міста Новий Бор у Ліберецькому краї. Пориви вітру сягали понад 100 км/год. 

Вітер потрощив або повалив сотні великих дерев, деякі впали на автомобілі та будинки. Місцями з будинків зірвало покрівлю. Деякі вулиці стали майже непроїзними через завали гілок. 

 

Рятувальні служби у регіоні здійснили близько 140 виїздів для ліквідації наслідків. 

Одне з міських кладовищ залишили закритим "до подальших оголошень" на час усунення наслідків негоди. 

Минулими вихідними негода завдала значної шкоди у Литві. 

На початку липня у деяких районах Словаччини оголошували надзвичайну ситуацію через наслідки буревію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Чехія стихійні лиха
Реклама: