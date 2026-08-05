Зірвані дахи й потрощені дерева: кілька районів Чехії постраждали від буревію
Новини — Середа, 5 серпня 2026, 11:57 —
Ввечері у вівторок кілька районів Чехії постраждали від сильного буревію, що завдав чималих матеріальних збитків.
Про це повідомляє Novinky, пише "Європейська правда".
Ввечері 4 серпня у північній і центральній Богемії пройшли грози, які в окремих районах завдали чималих матеріальних збитків.
Найбільше постраждала місцевість довкола міста Новий Бор у Ліберецькому краї. Пориви вітру сягали понад 100 км/год.
Вітер потрощив або повалив сотні великих дерев, деякі впали на автомобілі та будинки. Місцями з будинків зірвало покрівлю. Деякі вулиці стали майже непроїзними через завали гілок.
Рятувальні служби у регіоні здійснили близько 140 виїздів для ліквідації наслідків.
Одне з міських кладовищ залишили закритим "до подальших оголошень" на час усунення наслідків негоди.
Минулими вихідними негода завдала значної шкоди у Литві.
На початку липня у деяких районах Словаччини оголошували надзвичайну ситуацію через наслідки буревію.