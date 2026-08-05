Зірвані дахи й потрощені дерева: кілька районів Чехії постраждали від буревію 

Ввечері у вівторок кілька районів Чехії постраждали від сильного буревію, що завдав чималих матеріальних збитків.

Про це повідомляє Novinky, пише "Європейська правда".

Ввечері 4 серпня у північній і центральній Богемії пройшли грози, які в окремих районах завдали чималих матеріальних збитків.

Найбільше постраждала місцевість довкола міста Новий Бор у Ліберецькому краї. Пориви вітру сягали понад 100 км/год.

Вітер потрощив або повалив сотні великих дерев, деякі впали на автомобілі та будинки. Місцями з будинків зірвало покрівлю. Деякі вулиці стали майже непроїзними через завали гілок.

Рятувальні служби у регіоні здійснили близько 140 виїздів для ліквідації наслідків.

Одне з міських кладовищ залишили закритим "до подальших оголошень" на час усунення наслідків негоди.

Минулими вихідними негода завдала значної шкоди у Литві.

На початку липня у деяких районах Словаччини оголошували надзвичайну ситуацію через наслідки буревію.