Сорванные крыши и поваленные деревья: несколько районов Чехии пострадали от урагана

Во вторник вечером несколько районов Чехии пострадали от сильного урагана, нанесшего значительный материальный ущерб.

Об этом сообщает Novinky, пишет "Европейская правда".

Вечером 4 августа в северной и центральной Богемии прошли грозы, которые в отдельных районах нанесли значительный материальный ущерб.

Больше всего пострадала местность вокруг города Новый Бор в Либерецком крае. Порывы ветра достигали более 100 км/ч.

Ветер сломал или повалил сотни крупных деревьев, некоторые из них упали на автомобили и дома. Местами с домов сорвало кровлю. Некоторые улицы стали практически непроезжими из-за завалов из веток.

Спасательные службы в регионе совершили около 140 выездов для ликвидации последствий.

Одно из городских кладбищ оставили закрытым "до дальнейшего уведомления" на время устранения последствий непогоды.

В минувшие выходные непогода нанесла значительный ущерб в Литве.

В начале июля в некоторых районах Словакии объявили чрезвычайную ситуацию из-за последствий урагана.