Сорванные крыши и поваленные деревья: несколько районов Чехии пострадали от урагана
Новости — Среда, 5 августа 2026, 11:57 —
Во вторник вечером несколько районов Чехии пострадали от сильного урагана, нанесшего значительный материальный ущерб.
Об этом сообщает Novinky, пишет "Европейская правда".
Вечером 4 августа в северной и центральной Богемии прошли грозы, которые в отдельных районах нанесли значительный материальный ущерб.
Больше всего пострадала местность вокруг города Новый Бор в Либерецком крае. Порывы ветра достигали более 100 км/ч.
Ветер сломал или повалил сотни крупных деревьев, некоторые из них упали на автомобили и дома. Местами с домов сорвало кровлю. Некоторые улицы стали практически непроезжими из-за завалов из веток.
Спасательные службы в регионе совершили около 140 выездов для ликвидации последствий.
Одно из городских кладбищ оставили закрытым "до дальнейшего уведомления" на время устранения последствий непогоды.
В минувшие выходные непогода нанесла значительный ущерб в Литве.
В начале июля в некоторых районах Словакии объявили чрезвычайную ситуацию из-за последствий урагана.