Медики з країн Балтії вперше пройдуть спільне стажування в лікарнях України

Цього тижня до України вирушили п’ять медичних фахівців із Литви та по двоє з Латвії й Естонії: це перша спільна група балтійських медиків, яка візьме участь у професійному стажуванні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Як зазначили в Управлінні з питань комунікацій уряду Литви, такий формат "знаменує новий етап регіональної співпраці у сфері безпеки охорони здоров’я".

Досі Литва координувала 14 стажувань своїх медичних фахівців в Україні. Приєднання латвійських та естонських колег підвищує готовність країн Балтії діяти в умовах військового конфлікту та інших масштабних криз.

Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс зазначив, що допомога в Україні вкрай необхідна, а мережа медичних закладів постійно працює в складних умовах війни.

"Литва демонструє лідерство, об’єднуючи фахівців усіх трьох країн Балтії для цієї місії. Не сумніваюся, що досвід, перейнятий у українських колег, дозволить підвищити готовність наших систем охорони здоров’я до надзвичайних ситуацій", – сказав він.

Професійні стажування медичних працівників в Україні організовуються з метою підвищення готовності системи охорони здоров’я Литви до роботи в умовах війни та інших надзвичайних ситуацій.

Стажування проходять у медичних закладах України, які накопичили практичний досвід лікування поранених військовослужбовців та цивільних осіб, а також організації медичного реагування у військових умовах.

Під час стажувань фахівці на практиці ознайомляться з лікуванням бойових травм, управлінням масовими пораненнями, евакуацією пацієнтів, організацією роботи лікарень та принципами медичного реагування.

Набутий практичний досвід буде застосовуватися для підвищення готовності системи охорони здоров’я Литви, вдосконалення підготовки фахівців, навчальних програм та процедур управління надзвичайними ситуаціями.

За словами заступника міністра охорони здоров’я Скірмантаса Крункайтіса, досвід, накопичений медиками країни, яка протистоїть російській агресії, є безцінним для всіх держав, що посилюють підготовку до криз.

На сьогодні 78 литовських фахівців взяли участь у 14 професійних стажуваннях в Україні, які координувалися Міністерством охорони здоров’я та Центром екстремальних ситуацій у сфері охорони здоров’я (ЦЕСЗ).

До березня 2029 року в Україні планується підготувати 120 литовських медичних фахівців.

Раніше стало відомо, що Латвія вдвічі частіше прийматиме на лікування поранених українських військових.

А навесні Європейська комісія забезпечила безпечну евакуацію понад 5 тисяч пацієнтів з України до лікарень у 22 країнах Європи для надання спеціалізованої медичної допомоги в рамках Механізму цивільного захисту ЄС.

Своєю чергою норвезький уряд на прохання ЄС вирішив продовжити дію пропозиції щодо транспортування пацієнтів з України для лікування в лікарнях Норвегії та по всій Європі до кінця 2027 року.