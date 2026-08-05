Медики из стран Балтии впервые пройдут совместную стажировку в больницах Украины

На этой неделе в Украину отправились пять медицинских специалистов из Литвы и по двое из Латвии и Эстонии: это первая совместная группа балтийских медиков, которая примет участие в профессиональной стажировке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Как отметили в Управлении по вопросам коммуникаций правительства Литвы, такой формат "знаменует новый этап регионального сотрудничества в сфере безопасности здравоохранения".

До сих пор Литва координировала 14 стажировок своих медицинских специалистов в Украине. Присоединение латвийских и эстонских коллег повышает готовность стран Балтии действовать в условиях военного конфликта и других масштабных кризисов.

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс отметил, что помощь в Украине крайне необходима, а сеть медицинских учреждений постоянно работает в сложных условиях войны.

"Литва демонстрирует лидерство, объединяя специалистов всех трех стран Балтии для этой миссии. Не сомневаюсь, что опыт, перенятый у украинских коллег, позволит повысить готовность наших систем здравоохранения к чрезвычайным ситуациям", – сказал он.

Профессиональные стажировки медицинских работников в Украине организуются с целью повышения готовности системы здравоохранения Литвы к работе в условиях войны и других чрезвычайных ситуаций.

Стажировки проходят в медицинских учреждениях Украины, которые накопили практический опыт лечения раненых военнослужащих и гражданских, а также организации медицинского реагирования в военных условиях.

В ходе стажировок специалисты на практике ознакомятся с лечением боевых травм, управлением массовыми поражениями, эвакуацией пациентов, организацией работы больниц и принципами медицинского реагирования.

Полученный практический опыт будет применяться для повышения готовности системы здравоохранения Литвы, совершенствования подготовки специалистов, учебных программ и процедур управления чрезвычайными ситуациями.

По словам заместителя министра здравоохранения Скирмантаса Крункайтиса, опыт, накопленный медиками страны, противостоящей российской агрессии, является бесценным для всех государств, усиливающих подготовку к кризисам.

На сегодняшний день 78 литовских специалистов приняли участие в 14 профессиональных стажировках в Украине, которые координировались Министерством здравоохранения и Центром экстремальных ситуаций в сфере здравоохранения (ЦЭСЗ).

До марта 2029 года в Украине планируется подготовить 120 литовских медицинских специалистов.

Ранее стало известно, что Латвия будет в два раза чаще принимать на лечение раненых украинских военных.

А весной Европейская комиссия обеспечила безопасную эвакуацию более 5 тысяч пациентов из Украины в больницы 22 стран Европы для оказания специализированной медицинской помощи в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.

В свою очередь норвежское правительство по просьбе ЕС решило продлить действие предложения о транспортировке пациентов из Украины для лечения в больницах Норвегии и по всей Европе до конца 2027 года.