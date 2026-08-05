Під час удару РФ по Київській області постраждав громадянин Молдови

Внаслідок російського удару у Київській області постраждав громадянин Молдови, який напередодні приїхав із сином до логістичного центру в селі Чайки.

Про це повідомляє "Суспільне", пише "Європейська правда".

До ранкового завантаження Іван із сином вирішили переночувати у фурі, однак російська атака знищила вантажівку разом із документами та речами.

Чоловік розповідає, що близько о пів на першу ночі вони прокинулися від потужного вибуху.

"Ми швидко вискочили з машини. Навіть одяг не встигли взяти. Як були, так і вибігли", – розповів Іван.

За його словами, полум'я миттєво охопило вантажівку. Усередині залишилися документи, гроші та особисті речі.

Після вибуху Іван разом із військовим допомагав витягувати з іншої вантажівки чоловіка, який залишався всередині кабіни.

Сам Іван отримав опіки рук і спини. Медики надали йому допомогу на місці, однак від госпіталізації він відмовився. Каже, що лікуватиметься вже після повернення додому.

Чоловік регулярно приїжджає до України у справах – приблизно раз на один-два тижні. Така ситуація, говорить він, сталася вперше.

"Нам просто не пощастило. Добре, що залишилися живі. Люди допомогли нам – навіть одяг принесли. Ми ж вискочили без нічого, навіть без взуття", – додав Іван.

У ніч проти 5 серпня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київську область із застосуванням балістичних ракет та ударних безпілотників. За останніми даними, внаслідок атаки загинули 17 людей, ще 44 постраждали.

На тлі цього глава МЗС Андрій Сибіга нагадав про необхідність чинити тиск на Росію за допомогою санкцій.