В ходе удара РФ по Киевской области пострадал гражданин Молдовы

В результате российского удара, нанесённого накануне в Киевской области, пострадал гражданин Молдовы, который приехал с сыном в логистический центр в селе Чайки.

Об этом сообщает "Суспільне", пишет "Европейская правда".

До утренней погрузки Иван с сыном решили переночевать в грузовике, однако российская атака уничтожила грузовик вместе с документами и вещами.

Мужчина рассказывает, что около половины первого ночи они проснулись от мощного взрыва.

"Мы быстро выскочили из машины. Даже одежду не успели взять. Как были, так и выбежали", – рассказал Иван.

По его словам, пламя мгновенно охватило грузовик. Внутри остались документы, деньги и личные вещи.

После взрыва Иван вместе с военным помогал вытаскивать из другого грузовика мужчину, который остался внутри кабины.

Сам Иван получил ожоги рук и спины. Медики оказали ему помощь на месте, однако от госпитализации он отказался. Говорит, что будет лечиться уже после возвращения домой.

Мужчина регулярно приезжает в Украину по делам – примерно раз в одну-две недели. Такая ситуация, говорит он, произошла впервые.

"Нам просто не повезло. Хорошо, что остались живы. Люди помогли нам – даже одежду принесли. Мы же выскочили без ничего, даже без обуви", – добавил Иван.

В ночь на 5 августа Россия совершила массированную комбинированную атаку на Киевскую область с применением баллистических ракет и ударных беспилотников. По последним данным, в результате атаки погибли 17 человек, ещё 44 пострадали.

На фоне этого глава МИД Андрей Сибига напомнил о необходимости оказывать давление на Россию с помощью санкций.