В МИД прокомментировали слова Залужного о перспективах вступления Украины в НАТО

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий прокомментировал заявление посла Украины в Великобритании, генерала Валерия Залужного, который недавно заявил, что не считает перспективным движение Украины к членству в НАТО, закрепленное в Конституции Украины.

Об этом Тихий сказал в комментарии журналистам, пишет "Европейская правда".

Напомним, во время дискуссии о евроатлантической интеграции на общем совещании послов в Киеве Залужного попросили прокомментировать вопрос участия Украины в коалиции JEF (Объединенные экспедиционные силы), после чего он высказался в целом об Альянсе.

"Очень хорошо знаю НАТО. Лет 12, пожалуй, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО, и каждый год слушал сказки о том, что вот-вот-вот мы вступим в НАТО. Никогда мы в него, к сожалению, не вступим!" – сказал тогда он.

Тихий в свою очередь заявил, что слова посла о перспективах членства Украины в НАТО "были вырваны из контекста и получили резонанс, хотя в полной цитате речь шла прежде всего о JEF, а не о НАТО".

"Это логично, ведь Великобритания является рамочным государством и лидером JEF. Что касается вступления в НАТО, то этим направлением занимается миссия Украины при НАТО. Чтобы предотвратить манипуляции, повторю нашу многолетнюю официальную позицию: курс Украины на вступление в Североатлантический альянс остается неизменным. На сегодняшний день нет другой действенной системы коллективной безопасности, кроме той, которая существует на основе Вашингтонского договора", – сказал представитель МИД.

Он выразил убеждение, что нет альтернативы членству Украины в НАТО, если союзники стремятся обеспечить гарантированную безопасность и мир в евроатлантическом пространстве.

"Архитектура безопасности в Европе невозможна без Украины – это реальность. Ее осознание будет способствовать достижению консенсуса в Альянсе относительно членства нашего государства. И это осознание растет. Свидетельством тому является итоговый документ саммита НАТО в Анкаре этого года, где Украина признана участником, вносящим вклад в евроатлантическую безопасность", – добавил Тихий.

Ранее 10 членов Объединенных экспедиционных сил (то есть JEF) подписали меморандум о намерениях по созданию "многонациональных морских сил", которые будут выступать "дополнением к НАТО".

Украина уже присоединилась к соглашению о расширенном партнерстве с JEF.