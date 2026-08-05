Макрон розкритикував Росію за удар по Києву та передмістю

Французький президент Емманюель Макрон засудив російський масований удар по Києву та Київській області у ніч проти 5 серпня.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Макрон заявив, що російська "політика терору, яка здійснюється за допомогою ракет і дронів, є неприйнятною".

"Кожен новий напад ще раз підтверджує один очевидний факт: Росія має заплатити за свою агресію та понести відповідальність за свої злочини. Стоячи пліч-о-пліч з Україною, ми не піддамося втомі чи залякуванню", – зазначив французький президент.

Також він додав, що Європейський Союз та його партнери продовжуватимуть посилювати тиск на Росію, зокрема шляхом введення нових санкцій, одночасно посилюючи військову підтримку України.

Міністерка закордонних справ Латвії, яка ночувала у Києві, розповіла, що провела ніч в укритті, та висловила співчуття українцям, які цієї ночі втратили своїх близьких.

Посол ЄС заявила, що Росія постійними балістичними ударами намагається зламати Київ і що ця реальність не має "нормалізуватися".