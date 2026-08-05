Макрон раскритиковал Россию за удар по Киеву и пригороду

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил массированный удар России по Киеву и Киевской области в ночь на 5 августа.

Об этом он написал в социальной сети X, сообщает "Европейская правда".

Макрон заявил, что российская "политика террора, осуществляемая с помощью ракет и дронов, неприемлема".

"Каждое новое нападение еще раз подтверждает один очевидный факт: Россия должна заплатить за свою агрессию и понести ответственность за свои преступления. Стоя плечом к плечу с Украиной, мы не поддадимся усталости или запугиванию", – отметил французский президент.

Также он добавил, что Европейский Союз и его партнеры будут продолжать усиливать давление на Россию, в частности путем введения новых санкций, одновременно усиливая военную поддержку Украины.

Министр иностранных дел Латвии, которая провела ночь в Киеве, рассказала, что провела ночь в укрытии, и выразила соболезнования украинцам, которые этой ночью потеряли своих близких.

Посол ЕС заявила, что Россия постоянными баллистическими ударами пытается сломить Киев и что эта реальность не должна "нормализоваться".