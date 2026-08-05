Польща передала Україні новий перелік місць для пошукових і ексгумаційних робіт

У Львові пройшло засідання Українсько-польської робочої групи у справах гідних поховань, у межах якого Польща передала перелік місць для проведення подальших робіт на території України.

Про це у Facebook повідомив перший заступник міністра культури України Іван Вербицький, пише "Європейська правда".

У середу, 5 серпня, Україна та Польща підбили підсумки виконання домовленостей, досягнутих під час попереднього засідання робочої групи 16 грудня у Варшаві.

Сторони констатували, що Україна видала усі дозволи, про які було домовлено під час згаданого засідання, а також підкреслили успішність проведених робіт у погоджених місцях на території України.

Також Польща передала Україні перелік місць для проведення подальших робіт, щодо яких були подані та найближчим часом будуть подані заявки.

Додатково учасники робочої групи поспілкувалися щодо проблем, які повʼязані з практичною реалізацією пошукових та ексгумаційних робіт на території України та Польщі.

Зараз в Україні тривають ексгумації в селах Острівки і Воля Островецька. Наступні ексгумації, найімовірніше, відбудуться наступного року в Гуті Пеняцькій, де в червні було виявлено поховання людей.

Минулого року Україна після кількарічної перерви відновила можливість проведення пошукових робіт і ексгумацій польських жертв на своїй території. Відтоді вдалося ексгумувати та перепоховати жертв трагічних подій XX століття в Пужниках, а також останки польських військових, загиблих під час вересневої кампанії 1939 року.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск привітав рішення президента Володимира Зеленського щодо українсько-польських відносин, оголошене 17 липня.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розраховує, що обіцянки Зеленського щодо відкриття архівів, ексгумацій та діалогу втіляться в конкретні дії.