Польша передала Украине новый перечень мест для поисковых и эксгумационных работ

Во Львове состоялось заседание Украинско-польской рабочей группы по вопросам достойного захоронения, в рамках которого Польша передала список мест для проведения дальнейших работ на территории Украины.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель министра культуры Украины Иван Вербицкий, пишет "Европейская правда".

В среду, 5 августа, Украина и Польша подвели итоги выполнения договоренностей, достигнутых в ходе предыдущего заседания рабочей группы 16 декабря в Варшаве.

Стороны констатировали, что Украина выдала все разрешения, о которых договорились во время упомянутого заседания, а также подчеркнули успешность проведенных работ в согласованных местах на территории Украины.

Также Польша передала Украине перечень мест для проведения дальнейших работ, в отношении которых были поданы и в ближайшее время будут поданы заявки.

Кроме того, участники рабочей группы обсудили проблемы, связанные с практической реализацией поисковых и эксгумационных работ на территории Украины и Польши.

Сейчас в Украине продолжаются эксгумации в Островках и Воле Островецкой. Следующие эксгумации, скорее всего, состоятся в следующем году в Гуте Пеняцкой, где в июне было обнаружено захоронение людей.

В прошлом году Украина после многолетнего перерыва возобновила возможность проведения поисковых работ и эксгумаций польских жертв на своей территории. С тех пор удалось эксгумировать и перезахоронить жертв трагических событий XX века в Пужниках, а также останки польских военных, погибших во время сентябрьской кампании 1939 года.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск приветствовал решение президента Владимира Зеленского, касающееся украинско-польских отношений, объявленное 17 июля.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассчитывает, что обещания Зеленского об открытии архивов, эксгумаций и диалога воплотятся в конкретные действия.