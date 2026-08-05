У Литві біля кордону з Білоруссю знайшли ще один тунель

Співробітники Державної прикордонної служби Литви (VSAT) виявили ще один підземний тунель поблизу села Латежерис у муніципалітеті Друскінінкай, який, як підозрюється, використовувався нелегальними мігрантами для проникнення до Литви з Білорусі.

Про це повідомила VSAT, передає LRT, пише "Європейська правда".

Як повідомила VSAT, після того, як поблизу державного кордону визначили ділянки, де міг бути прокладений тунель, прикордонники за допомогою фахівців і спеціального обладнання для пошуку підземних ходів виявили його.

Зазначається, що підземний прохід був прокопаний під фізичним бар’єром на глибині приблизно 1,5 метра. Прохід був укріплений колодами та дошками.

Тунель, що пролягав з територій Білорусі, простягався приблизно на 4 метри від лінії державного кордону вглиб території Литви. Після освітлення тунелю стало зрозуміло, що його вхід з білоруської сторони був прикритий маскувальною тканиною.

За даними служби, як і в попередніх випадках цей тунель ще не був повністю прокопаний. Після завершення необхідних процесуальних дій цей підземний прохід було засипано ґрунтом.

Прикордонний підрозділ у Варені розпочав досудове розслідування щодо незаконного перетину державного кордону. За таке кримінальне правопорушення законом передбачено штраф, арешт або позбавлення волі на строк до двох років.

Нещодавно писали, що Литва придбає технології, які допоможуть прикордонникам ефективніше виявляти тунелі, які прокладаються для нелегальної міграції в країну.

Сусідня до Литви Латвія ввечері 31 липня закрила кордон із Білоруссю, людей закликали використовувати інші маршрути для повернення до країни.