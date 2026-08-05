В Литве у границы с Беларусью обнаружили ещё один туннель

Сотрудники Государственной пограничной службы Литвы (VSAT) обнаружили ещё один подземный туннель вблизи деревни Латежерис в муниципалитете Друскининкай, который, как предполагается, использовался нелегальными мигрантами для проникновения в Литву из Беларуси.

Об этом сообщила VSAT, передает LRT, пишет "Европейская правда".

Как сообщила VSAT, после обнаружения участков вблизи государственной границы, где мог быть проложен туннель, пограничники с помощью специалистов, привезших специальное оборудование для обнаружения туннелей, обнаружили его.

Отмечается, что подземный проход был прокопан под физическим барьером на глубине примерно 1,5 метра. Проход был укреплен бревнами и досками.

Туннель простирался с глубины белорусской территории примерно на 4 метра от линии государственной границы на территорию Литвы. После освещения туннеля стало ясно, что его вход с белорусской стороны был прикрыт маскировочной тканью.

По данным службы, как и в предыдущих случаях, этот туннель ещё не был полностью прокопан. После завершения необходимых процессуальных действий этот подземный проход был засыпан грунтом.

Пограничное подразделение в Варене начало досудебное расследование по факту незаконного пересечения государственной границы. За такое уголовное правонарушение законом предусмотрены штраф, арест или лишение свободы на срок до двух лет.

Недавно сообщалось, что Литва приобретет технологии, которые помогут пограничникам эффективнее выявлять туннели, прокладываемые для нелегальной миграции в страну.

Соседняя с Литвой Латвия вечером 31 июля закрыла границу с Беларусью, людей призвали использовать другие маршруты для возвращения в страну.