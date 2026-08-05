Греція оголосила про нові заходи підтримки для постраждалих від лісових пожеж

У середу прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оголосив про низку заходів підтримки для жертв нещодавніх лісових пожеж у західній Аттиці та Віотії, зокрема для постраждалих домогосподарств, підприємств та фермерів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Ця заява пролунала після міжвідомчої наради в резиденції "Максімос", присвяченої прискоренню процедур надання державної допомоги, оцінці збитків та виплаті компенсацій тим, хто постраждав від пожеж.

Міцотакіс зазначив, що після відновлення роботи парламенту Міністерство з питань кліматичної кризи та цивільного захисту подасть законопроєкт, спрямований на прискорення та цифровізацію процедур подання заяв про збитки та виплати компенсацій жертвам лісових пожеж і постраждалим підприємствам.

Ці заходи передбачають тримісячне призупинення дії трудових договорів для працівників постраждалих підприємств із виплатою державної допомоги у розмірі 534 євро на місяць; шестимісячне призупинення та регулювання сплати внесків до фондів соціального страхування та податкових зобов’язань для постраждалих домогосподарств і підприємств; а також 12-місячне призупинення процедур стягнення заборгованості за іпотекою.

Державній організації сільськогосподарського страхування ELGA також доручено розпочати виплату компенсацій фермерам та власникам худоби, чиї господарства зазнали збитків внаслідок пожеж.

"Цього разу ми діятимемо ще швидше у фінансуванні заходів з відновлення зруйнованих будинків, завжди дотримуючись чинних правових норм", – заявив Міцотакіс, додавши, що відповідні міністерства оприлюднять подальші заяви відповідно до своїх сфер відповідальності.

Як повідомлялося, пожежі у грецькій Аттиці спустошили вже понад 50 тисяч гектарів, постраждали у тому числі заселені території.

У неділю внаслідок зіткнення двох пожежних гелікоптерів на завданні загинули двоє членів екіпажу.