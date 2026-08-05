Греция объявила о новых мерах поддержки для пострадавших от лесных пожаров

В среду премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о ряде мер поддержки для жертв недавних лесных пожаров в западной Аттике и Виотии, в частности для пострадавших домохозяйств, предприятий и фермеров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Это заявление прозвучало после межведомственного совещания в резиденции "Максимос", посвященного ускорению процедур предоставления государственной помощи, оценке ущерба и выплате компенсаций тем, кто пострадал от пожаров.

Мицотакис отметил, что после возобновления работы парламента Министерство по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты представит законопроект, направленный на ускорение и цифровизацию процедур подачи заявлений об убытках и выплаты компенсаций жертвам лесных пожаров и пострадавшим предприятиям.

Эти меры предусматривают трехмесячную приостановку действия трудовых договоров для работников пострадавших предприятий с выплатой государственной помощи в размере 534 евро в месяц; шестимесячную приостановку и регулирование уплаты взносов в фонды социального страхования и налоговых обязательств для пострадавших домохозяйств и предприятий; а также 12-месячную приостановку процедур взыскания задолженности по ипотеке.

Государственной организации сельскохозяйственного страхования ELGA также поручено начать выплату компенсаций фермерам и владельцам скота, чьи хозяйства понесли убытки в результате пожаров.

"На этот раз мы будем действовать еще быстрее в финансировании мероприятий по восстановлению разрушенных домов, всегда соблюдая действующие правовые нормы", – заявил Мицотакис, добавив, что соответствующие министерства опубликуют дальнейшие заявления в соответствии со своими сферами ответственности.

Как сообщалось, пожары в греческой Аттике опустошили уже более 50 тысяч гектаров, пострадали, в том числе, населённые территории.

В воскресенье в результате столкновения двух пожарных вертолётов во время выполнения задания погибли двое членов экипажа.