Прем’єр Молдови попередив про ризик серйозного дефіциту електроенергії

Молдова 6 серпня може зіткнутися з більш серйозним дефіцитом електроенергії, ніж той, що був зафіксований днем раніше.

Про це попередив прем’єр-міністр країни Василе Тофан, якого цитує Agora, повідомляє "Європейська правда".

Причому, за словами очільника уряду, можливості покрити цей дефіцит за рахунок закупівлі аварійної електроенергії можуть бути обмеженими.

Зокрема, він вказав, що українська сторона нібито повідомила партнерам в Кишиневі, що не зможе забезпечити аварійне електропостачання.

"На жаль, ситуація з енергопостачанням виглядає дуже погано…Найімовірніше, або дуже ймовірно, ми не зможемо отримати навіть аварійні поставки електроенергії. Отже, навіть цю екстрену електроенергію, яка коштує удвічі-втричі дорожче, ми не зможемо придбати. Принаймні, таку відповідь ми отримали від "Укренерго", української сторони", – сказав Тофан в ефірі Jurnal TV.

Нагадаємо, вдень у вівторок молдован попередили про ризик екстрених відключень та закликали до економії у пікові години споживання електроенергії.

Перед тим у Молдові погодили заходи економії електроенергії та води через обміління Дністра.