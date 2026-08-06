Премьер Молдовы предупредил о риске серьезного дефицита электроэнергии

Молдова 6 августа может столкнуться с более серьезным дефицитом электроэнергии, чем тот, который был зафиксирован днем ранее.

Об этом предупредил премьер-министр страны Василе Тофан, которого цитирует Agora, сообщает "Европейская правда".

При этом, по словам главы правительства, возможности покрыть этот дефицит за счет закупки аварийной электроэнергии могут быть ограниченными.

В частности, он указал, что украинская сторона якобы сообщила партнерам в Кишиневе, что не сможет обеспечить аварийное электроснабжение.

"К сожалению, ситуация с энергоснабжением складывается очень плохо… Скорее всего, или с большой вероятностью, мы не сможем получить даже аварийные поставки электроэнергии. Таким образом, даже эту экстренную электроэнергию, которая стоит в два-три раза дороже, мы не сможем приобрести. По крайней мере, такой ответ мы получили от "Укрэнерго", украинской стороны", – сказал Тофан в эфире Jurnal TV.

Напомним, днем во вторник молдаван предупредили о риске экстренных отключений и призвали к экономии в часы пикового потребления электроэнергии.

Перед этим в Молдове согласовали меры по экономии электроэнергии и воды из-за обмеления Днестра.