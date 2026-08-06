Низкий уровень воды в реках угрожает производству в химической отрасли Германии

Немецкая химическая промышленность предупредила, что низкий уровень воды на Рейне и других реках может вынудить предприятия сократить производство из-за роста транспортных расходов и давления на цепочки поставок.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DPA.

Это предупреждение прозвучало накануне конференции по вопросам низкого уровня воды, созванной министром транспорта Штеффеном Бильгером в Бонне в четверг.

"Если суда вынуждены перевозить меньше грузов или вообще не могут курсировать, расходы растут, цепочки поставок оказываются под давлением, а производство ограничивается", – заявил Вольфганг Гроссе Энтруп, исполнительный директор отраслевой ассоциации VCI.

По оценкам Кильского института мировой экономики, низкий уровень воды в реках может обойтись Германии в 1–2 млрд евро в виде упущенного экономического выпуска в третьем квартале и привести к сокращению валового внутреннего продукта на 0,1–0,2%. Во втором квартале экономика выросла на 0,2%.

Рейн является одной из важнейших водных артерий Европы. Химические компании, в частности BASF, Evonik и Covestro, используют его для транспортировки таких продуктов, как метанол, бутан, пропан и аммиак.

В 2024 году по немецким внутренним водным путям было перевезено около 20 млн тонн химической продукции.

Обычно компания BASF перевозит около 40% грузов со своего главного завода в Людвигсхафене на судах, но сейчас переводит часть грузов на автотранспорт и железную дорогу.

Однако масштабные строительные работы на железнодорожной линии вдоль восточного берега Рейна ограничивают пропускную способность железной дороги между Кельном и регионом Рейн-Майн.

Между тем словенская атомная электростанция "Кршко" снизит мощность до 80 % из-за низкого уровня воды и высоких температур в реке Сава и, при необходимости, продолжит сокращать мощность.

Проблемы с нехваткой воды затрагивают также другие страны региона. Из-за низкого уровня воды в Дунае, в который впадает Сава, была ограничена работа атомных электростанций в Венгрии и Румынии.

Напомним, что в Румынии на Дунае в районе Чернаводской АЭС будут затоплены четыре баржи в попытке повысить уровень воды в реке, от чего зависит дальнейшая безопасная работа станции.