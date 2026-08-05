У Румунії на Дунаї затоплять чотири баржі, щоб покращити ситуацію для АЕС 

У Румунії на Дунаї в районі Чернаводської АЕС затоплять чотири баржі у спробі підвищити рівень води в річці, від чого залежить подальша безпечна робота станції.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

У середу 5 серпня на Дунаї у Румунії вирішили затопити чотири баржі з камінням у спробі підвищити рівень води в районі Чернаводської атомної електростанції. Затоплення запланували на 14:00.

Після перших інженерних втручань – підриву скелі для зміни русла – вдалося досягти підвищення рівня води на 2 см.

Міністр оборони Раду Міруце раніше заявив, що кожен виграний день роботи АЕС "фінансово утричі вигідніший" за ці витрати.

На Чернаводській АЕС вже зупинено один енергоблок, що зменшило потужності генерації електроенергії у Румунії на 10%. Зараз під загрозою зупинки другий енергоблок.

Під загрозою зупинки також єдина АЕС Угорщини. Втім, у вівторок прем’єр Петер Мадяр повідомив про зростання рівня води на 1,5 см.

Через обміління Дністра та проблеми у сусідів із загрозою дефіциту електроенергії зіткнулася також Молдова. У вівторок профільний міністр закликав домогосподарства до економії у пікові години, щоб уникнути екстрених відключень.