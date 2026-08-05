Слідом за Угорщиною і Румунією роботу своєї АЕС обмежила і Словенія

Єдина словенська атомна електростанція, розташована в Кршку, скоротить виробництво електроенергії до 80% своєї потужності.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє словенська агенція STA.

Причиною обмеження роботи АЕС є низький рівень та висока температура води в річці Саві, яка використовується для охолодження реактора.

Обмеження потужності має розпочатися в ніч із середи на четвер. Якщо гідрологічні умови погіршуватимуться, можливе подальше скорочення виробництва електроенергії.

Це перший такий випадок з 2003 року, коли через низький рівень води в Саві електростанція працювала з обмеженою потужністю протягом приблизно трьох місяців.

Проблеми з нестачею води стосуються також інших країн регіону. Через низький рівень води в Дунаї, до якого впадає Сава, було обмежено роботу атомних електростанцій в Угорщині та Румунії.

Нагадаємо, у Румунії на Дунаї в районі Чернаводської АЕС затоплять чотири баржі у спробі підвищити рівень води в річці, від чого залежить подальша безпечна робота станції.

На Чернаводській АЕС вже зупинено один енергоблок, що зменшило потужності генерації електроенергії у Румунії на 10%. Зараз під загрозою зупинки другий енергоблок.

Під загрозою зупинки також єдина АЕС Угорщини. Втім, у вівторок прем’єр Петер Мадяр повідомив про зростання рівня води на 1,5 см.

Через обміління Дністра та проблеми у сусідів із загрозою дефіциту електроенергії зіткнулася також Молдова. У вівторок профільний міністр закликав домогосподарства до економії у пікові години, щоб уникнути екстрених відключень.

Детальніше читайте у статті: Дунай на межі: як спека та обміління ключової ріки створили проблеми для Європи.