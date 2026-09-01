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У Румунії оголошували повітряну тривогу й піднімали винищувачі під час ударів РФ по Україні

Новини — Вівторок, 1 вересня 2026, 08:15 — Марія Ємець

У Румунії в ніч з 31 серпня на 1 вересня оголошували повітряну тривогу та піднімали авіацію через загрозу порушення повітряного простору країни під час ударів РФ по півдню Одещини.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Румунії, пише "Європейська правда".

Радіолокаційні системи румунської армії близько 23:30 у понеділок зафіксували дві повітряних цілі за 24 км на північний схід від Вилково, у зв’язку з чим для прикордонних районів оголосили повітряну тривогу. 

Для подальшого спостереження за ситуацією підняли два іспанських F-18 та гелікоптер Повітряних сил Румунії. 

Пілоти спостерігали вибухи на території України, проте порушень повітряного простору Румунії не зафіксували. Повітряну тривогу скасували о 01:05.

Також стало відомо, що у ніч на 1 вересня російські ударні БпЛА атакували поромний КПП "Орлівка" на українсько-румунському кордоні, внаслідок чого він зупинив роботу. 

В ніч проти 25 серпня російські ударні БпЛА атакували інфраструктуру КПП "Виноградівка – Вулканешти". 

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Румунія
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