В Румынии объявляли воздушную тревогу и поднимали истребители во время ударов РФ по Украине

В Румынии в ночь с 31 августа на 1 сентября объявляли воздушную тревогу и поднимали авиацию из-за угрозы нарушения воздушного пространства страны во время ударов РФ по югу Одесской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Румынии, пишет "Европейская правда".

Радиолокационные системы румынской армии около 23:30 в понедельник зафиксировали две воздушные цели в 24 км к северо-востоку от Вилково, в связи с чем для приграничных районов объявили воздушную тревогу.

Для дальнейшего наблюдения за ситуацией подняли два испанских F-18 и вертолёт Военно-воздушных сил Румынии.

Пилоты наблюдали взрывы на территории Украины, однако нарушений воздушного пространства Румынии не зафиксировали. Воздушную тревогу отменили в 01:05.

Также стало известно, что в ночь на 1 сентября российские ударные БПЛА атаковали паромный КПП "Орловка" на украинско-румынской границе, в результате чего он прекратил работу.

В ночь на 25 августа российские ударные БПЛА атаковали инфраструктуру КПП "Виноградовка – Вулканешть".