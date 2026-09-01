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У Бессента підтвердили, що на зустрічі з міністром РФ закликали припиняти війну проти України

Новини — Вівторок, 1 вересня 2026, 10:20 — Марія Ємець

У Міністерстві фінансів США підтвердили, що очільник відомства Скотт Бессент на зустрічі з російським колегою Антоном Сілуановим на полях зустрічі міністрів G20 передав йому заклик припиняти війну проти України. 

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда". 

Заступниця Бессента з міжнародних справ у коментарі виданню підтвердила, що той передав Сілуанову сигнал про необхідність завершувати війну. 

За її словами, міністри "обговорили план Трампа для миру та економічного зростання".  

"Міністр Бессент мав продуктивну зустріч з міністром фінансів Росії… Він доніс йому, що війна має завершитися і ми хочемо побачити мирну розв’язку", – сказала посадовиця. 

Reuters з посиланням на поінформовані джерела повідомило, що Бессент попередив Сілуанова про неможливість послаблення економічного тиску на Росію чи домовленостей з інших питань, доки війна проти України триває.

У Мінфіні Росії заявили, що Скотт Бессент та Антон Сілуанов на саміті країн G20 обговорили "питання російсько-американської взаємодії у фінансовій сфері", а також "питання взаємодії в рамках G20". 

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль розкритикував запрошення російського міністра на зустріч міністрів "двадцятки" і назвав це "досить тривожним" сигналом.

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США Війна з РФ Росія
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