У Бессента підтвердили, що на зустрічі з міністром РФ закликали припиняти війну проти України

У Міністерстві фінансів США підтвердили, що очільник відомства Скотт Бессент на зустрічі з російським колегою Антоном Сілуановим на полях зустрічі міністрів G20 передав йому заклик припиняти війну проти України.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Заступниця Бессента з міжнародних справ у коментарі виданню підтвердила, що той передав Сілуанову сигнал про необхідність завершувати війну.

За її словами, міністри "обговорили план Трампа для миру та економічного зростання".

"Міністр Бессент мав продуктивну зустріч з міністром фінансів Росії… Він доніс йому, що війна має завершитися і ми хочемо побачити мирну розв’язку", – сказала посадовиця.

Reuters з посиланням на поінформовані джерела повідомило, що Бессент попередив Сілуанова про неможливість послаблення економічного тиску на Росію чи домовленостей з інших питань, доки війна проти України триває.

У Мінфіні Росії заявили, що Скотт Бессент та Антон Сілуанов на саміті країн G20 обговорили "питання російсько-американської взаємодії у фінансовій сфері", а також "питання взаємодії в рамках G20".

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль розкритикував запрошення російського міністра на зустріч міністрів "двадцятки" і назвав це "досить тривожним" сигналом.