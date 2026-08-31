У РФ розповіли, про що говорили глави Мінфінів Росії та США на G20
Новини — Понеділок, 31 серпня 2026, 21:50 —
У Міністерстві фінансів Росії розповіли, про що спілкувалися глави американського та російського відомств на полях саміту G20 в Ешвілл, що в Північній Кароліні.
Про це йдеться у відповідній заяві, яку цитує "Європейська правда".
У Мінфіні Росії заявили, що Скотт Бессент та Антон Сілуанов на саміті країн G20 обговорили "питання російсько-американської взаємодії у фінансовій сфері", а також "питання взаємодії в рамках G20".
Спершу про зустріч міністрів заявила низка американських журналістів.
Пізніше міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль розкритикував участь Сілуанова у зустрічі міністрів фінансів "Групи двадцяти".
На думку Клінгбайля, те, що у цій зустрічі бере участь міністр фінансів Росії Антон Сілуанов – це "досить тривожний" сигнал.
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