У Німеччині вважають тривожним сигналом участь глави Мінфіну РФ у зустрічі G20

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль у понеділок, 31 серпня, розкритикував участь російського Міністра фінансів Антона Сілуанова у зустрічі міністрів фінансів "Групи двадцяти".

Про це він заявив на полях зустрічі під час спілкування з журналістами, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

На думку Клінгбайля, те, що у цій зустрічі бере участь міністр фінансів Росії Антон Сілуанов – це "досить тривожний" сигнал.

"Люди гинуть щодня, ми щойно стали свідками чергової ескалації нападів. Неможливо просто повернутися до нормального життя. Я вважаю, що сигнал, який надсилається тим, що тут приймають російського міністра фінансів, є досить тривожним", – сказав німецький міністр.

Також він наголосив, що хотів би отримати від американської сторони "чіткіше запевнення, що його не слід приймати тут як звичайного гостя".

Втім, варто зауважити, що низка іноземних журналістів заявила, що міністр фінансів США Скотт Бессент проводить зустріч з Сілуановим на саміті G20.

Цього дня президент Володимир Зеленський після розмови із представниками свого американського президента Дональда Трампа заявив, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер готують до візиту в Україну.