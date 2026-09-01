У Бессента подтвердили, что на встрече с министром РФ призвали прекращать войну против Украины

В Министерстве финансов США подтвердили, что глава ведомства Скотт Бессент на встрече с российским коллегой Антоном Силуановым в кулуарах саммита G20 передал ему призыв прекратить войну против Украины.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Заместительница Бессента по международным делам в комментарии изданию подтвердила, что он передал Силуанову сигнал о необходимости положить конец войне.

По её словам, министры "обсудили план Трампа по обеспечению мира и экономического роста".

"Министр Бессент провел продуктивную встречу с министром финансов России… Он донес до него, что война должна закончиться и мы хотим увидеть мирное урегулирование", – сказала чиновница.

Reuters со ссылкой на информированные источники сообщило, что Бессент предупредил Силуанова о невозможности ослабления экономического давления на Россию или достижения договоренностей по другим вопросам, пока продолжается война против Украины.

В Минфине России заявили, что Скотт Бессент и Антон Силуанов на саммите стран G20 обсудили "вопросы российско-американского взаимодействия в финансовой сфере", а также "вопросы взаимодействия в рамках группы".

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль раскритиковал приглашение российского министра на встречу министров "двадцатки" и назвал это "достаточно тревожным" сигналом.