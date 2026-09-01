Литовська компанія відправляє Україні обладнання для енергетичної інфраструктури

Литовський оператор терміналів KN Energies відправляє в Україну обладнання, необхідне для перевалки нафтопродуктів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Обладнання, яке допоможе забезпечити безперебійну роботу енергетичної інфраструктури та перевалку нафтопродуктів, буде передано українській енергетичній компанії "Хмельницькобленерго", повідомила в понеділок компанія KN Energies.

"Я на власні очі бачив зруйновану Росією енергетичну інфраструктуру України та те, з якою рішучістю українці її відновлюють. Тому я добре розумію, наскільки важлива ця підтримка. Разом з тим вона зміцнює й безпеку Литви – Україна ділиться з нами накопиченим під час війни та перевіреним на практиці досвідом того, як захищати енергетичну інфраструктуру, забезпечувати безперебійність її роботи та якнайшвидше відновлювати її після атак", – сказав міністр енергетики Литви Лукас Савіцкас.

З початку війни компанія передала енергетичному сектору України генератори та трансформатори, транспортні засоби, різне електронне обладнання та медичні засоби.

KN Energies також виступає посередником для інших компаній, що працюють у Клайпеді, які хочуть доставити в Україну необхідне обладнання та інші речі.

Наприкінці серпня Київська та Житомирська області отримали нові партії критичного енергетичного обладнання від Литви.

26 серпня повідомлялося, що прифронтові громади Сумської області отримали від Швеції нову партію засобів фізичного захисту енергетичної інфраструктури.

Повідомляли, що Міністерство економіки Латвії на додаток до раніше ухваленого рішення щодо закупівлі дизельних генераторів для Чернігівської області спрямує залишок коштів на придбання ще 12 дизельних генераторів.