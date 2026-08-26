Сумщина отримала від Швеції обладнання для захисту енергооб’єктів

Прифронтові громади Сумської області отримали від Швеції нову партію засобів фізичного захисту енергетичної інфраструктури.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України, пише "Європейська правда".

Пакет гуманітарної допомоги вагою 28,4 тонни включає габіони та транспортні контейнери.

У Міненерго висловили подяку Шведському агентству цивільного захисту та стійкості за підтримку України та допомогу постраждалим громадам.

Там також зазначили, що Механізм цивільного захисту ЄС надав логістичну підтримку для доставлення цієї допомоги.

Повідомляли, що Міністерство економіки Латвії на додаток до раніше ухваленого рішення щодо закупівлі дизельних генераторів для Чернігівської області спрямує залишок коштів на придбання ще 12 дизельних генераторів.

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні пообіцяла продовження гуманітарної допомоги Україні у прийдешній зимовий сезон.

Президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв’ю "Європейській правді" заявив, що Україні важливо бути готовою до "найгіршого" сценарію щодо того, яка буде ситуація взимку.