Литовская компания отправляет Украине оборудование для энергетической инфраструктуры

Литовский оператор терминалов KN Energies отправляет Украине оборудование, необходимое для перевалки нефтепродуктов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Оборудование, которое поможет обеспечить бесперебойную работу энергетической инфраструктуры и перевалку нефтепродуктов, будет передано украинской энергетической компании "Хмельницкоблэнерго", сообщила в понедельник компания KN Energies.

"Я собственными глазами видел разрушенную Россией энергетическую инфраструктуру Украины и то, с какой решимостью украинцы ее восстанавливают. Поэтому я хорошо понимаю, насколько важна эта поддержка. Вместе с тем она укрепляет и безопасность Литвы – Украина делится с нами накопленным во время войны и проверенным на практике опытом того, как защищать энергетическую инфраструктуру, обеспечивать бесперебойность ее работы и как можно быстрее восстанавливать ее после атак", – сказал министр энергетики Литвы Лукас Савицкас.

С начала войны компания передала энергетическому сектору Украины генераторы и трансформаторы, транспортные средства, различное электронное оборудование и медицинские средства.

KN Energies также выступает посредником для других компаний, работающих в Клайпеде, которые хотят доставить в Украину необходимое оборудование и другие предметы.

В конце августа Киевская и Житомирская области получили новые партии критически важного энергетического оборудования из Литвы.

26 августа сообщалось, что прифронтовые общины Сумской области получили от Швеции новую партию средств физической защиты энергетической инфраструктуры.

Сообщалось, что Министерство экономики Латвии в дополнение к ранее принятому решению о закупке дизельных генераторов для Черниговской области направит остаток средств на приобретение ещё 12 дизельных генераторов.