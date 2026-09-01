Іспанію відвідала рекордна кількість туристів

За перші сім місяців року Іспанія прийняла 58,1 мільйона іноземних туристів, що на 4,6% більше, ніж роком раніше; вони витратили 82 млрд євро, що на 7,8% більше.

Відповідні дані Національного інституту статистики (INE) наводить агентство EFE, повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що обидва ці показники є історичними рекордами.

Згідно з даними опитувань щодо прибуття нерезидентів (Frontur) та пов’язаних з цим витрат (Egatur), проведених INE, лише у липні до Іспанії з інших країн прибуло 11,5 мільйонів туристів (на 4,6% більше), тоді як пов’язані з цим витрати у тому ж місяці зросли на 10,9% і сягнули понад 18 млрд євро.

Основними країнами, звідки до Іспанії прибували мандрівники, за перші сім місяців року стали Велика Британія (11,5 млн осіб, зростання на 4,6%), Франція (понад 7,2 млн осіб, зростання на 1,2%) та Німеччина (близько 6,9 млн осіб, зменшення на 0,5%).

За підсумками періоду до липня Каталонія є найвідвідуванішим іспанським регіоном: її відвідали 11,94 млн туристів, що більше, ніж у Балеарських островів, які прийняли 9,16 млн туристів за ці перші сім місяців та Канарських островів з 9,02 млн туристів.

Нагадаємо, в уряді Іспанії очікують, що цього року країну відвідають 100 млн іноземних туристів.

У серпні повідомляли, що Данія зафіксувала рекордну кількість туристів.