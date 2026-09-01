Испанию посетило рекордное число туристов

За первые семь месяцев года Испания приняла 58,1 миллиона иностранных туристов, что на 4,6% больше, чем годом ранее; они потратили 82 млрд евро, что на 7,8% больше.

Соответствующие данные Национального института статистики (INE) приводит агентство EFE, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что оба этих показателя являются историческими рекордами.

Согласно данным опросов о прибытии нерезидентов (Frontur) и связанных с этим расходах (Egatur), проведенных INE, только в июле в Испанию из других стран прибыло 11,5 миллиона туристов (на 4,6% больше), тогда как связанные с этим расходы в том же месяце выросли на 10,9% и превысили 18 млрд евро.

Основными странами, из которых в Испанию прибывали туристы, за первые семь месяцев года стали Великобритания (11,5 млн человек, рост на 4,6%), Франция (более 7,2 млн человек, рост на 1,2%) и Германия (около 6,9 млн человек, снижение на 0,5%).

По итогам периода до июля Каталония является самым посещаемым испанским регионом: её посетили 11,94 млн туристов, что больше, чем на Балеарских островах, которые приняли 9,16 млн туристов за эти первые семь месяцев, и на Канарских островах с 9,02 млн туристов.

Напомним, в правительстве Испании ожидают, что в этом году страну посетят 100 млн иностранных туристов.

В августе сообщалось, что Дания зафиксировала рекордное количество туристов.