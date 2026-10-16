Україна збільшить скидання води з Дністровського водосховища, щоб допомогти Молдові

Україна погодилася збільшити приблизно на 20% скидання води з Дністровського гідровузла, щоб підтримати водопостачання у Молдові.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker, 14 жовтня повідомив прем’єр-міністр Молдови Василе Тофан після розмови з міністром енергетики України Денисом Шмигалем.

За словами Тофана, сторони обговорили питання водопостачання та енергетики. Прем'єр Молдови зазначив, що ситуація у верхній течії Дністра "залишається складною, але Кишиневу вдалося домовитися з Києвом".

"Українська сторона погодилася збільшити приблизно на 20% обсяг скидання води з Новодністровського гідроенергетичного комплексу. Це важливо для населених пунктів, які залежать від води з Дністра", – повідомив Тофан.

Сторони також обговорили співпрацю у сфері природного газу та електроенергії. Тофан повідомив, що переговори триватимуть у Києві. Він планує відвідати столицю України наприкінці жовтня.

Нагадаємо, з 26 вересня в Молдові діє надзвичайний стан в енергетичному та гідрологічному секторах на 60 днів. Глава уряду пояснив, що цей захід має превентивний характер.

Молдова зіткнулася зі складною ситуацією через зниження води у Дністрі. Рівень води та обсяги її надходження впливають на водопостачання населених пунктів нижче за течією в Молдові.

Дністер є одним із ключових джерел води для Молдови, зокрема для Кишинева.