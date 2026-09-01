Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что может пересмотреть поддержку США британского суверенитета над Фолклендскими островами – заморской территорией Соединенного Королевства.

Об этом он заявил в понедельник во время общения с прессой, цитирует The Guardian, пишет "Европейская правда".

Эти комментарии Трампа свидетельствуют о том, что он планирует использовать вопрос о Фолклендских островах в качестве средства давления на Великобританию в попытке заставить ее увеличить оборонные расходы в рамках НАТО.

"Я всегда пересматриваю каждую позицию – это лишь одна из многих", – сказал президент США журналистам в Белом доме в ответ на вопрос, пересматривает ли он позицию США в отношении Фолклендских островов, статус которых давно оспаривается Аргентиной.

Официально США занимают нейтральную позицию в отношении того, кто обладает законным суверенитетом над островами, на которые Лондон впервые заявил свои права в конце XVII века и которые он контролирует практически непрерывно с 1833 года.

На практике США признают британское управление этой территорией, которая в 1982 году подверглась вторжению Аргентины, переросшему в военный конфликт с Великобританией.

Замечания Трампа стали самым явным признаком того, что администрация США готова использовать этот спор в качестве рычага давления на правительство нового премьер-министра Энди Бернема, чтобы тот увеличил расходы на оборону и взносы в НАТО.

Это произошло после сообщений о том, что Джон Хили, министр финансов Великобритании, готовится отказаться от прежнего обязательства Лондона выделять 3% своего ВВП на оборонные расходы к 2030 году.

Ранее СМИ писали, что Вашингтон может изменить свою позицию в отношении Фолклендских островов, если Великобритания не выполнит свои обязательства по расходам на оборону.

Сигналы о том, что США рассматривают возможность оказания давления на Великобританию с помощью вопроса о Фолклендских островах, появлялись еще в апреле – в то время как вариант мести за нежелание присоединиться к кампании США и Израиля против Ирана.

В офисе тогдашнего премьера Кира Стармера подчеркнули, что суверенитет над Фолклендскими островами принадлежит Великобритании, а её позиция в отношении этих территорий остаётся неизменной.