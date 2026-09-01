У Норвегії знову зросла підтримка збереження монархії

Опитування у Норвегії засвідчило зростання підтримки збереження монархічної форми правління – після того, як схвалення монархії похитнулося на тлі скандалу з "файлами Епштейна".

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне дослідження громадської думки замовив суспільний мовник NRK.

Опитування минулими вихідними після смерті короля Гаральда, проведене компанією Norstat, засвідчило, що 72% підтримують збереження монархії як форми правління у Норвегії. Це відчутне зростання, порівняно з 64% станом на травень 2026 року.

20% хотіли б переходу до республіки чи іншої форми правління, 8% – не визначилися з думкою.

Ставлення норвежців до монархії перед цим погіршилось – на тлі іміджевих проблем кронпринцеси (тепер вже королеви) Метте-Маріт у зв’язку зі знайомством зі скандальним мільярдером Джеффрі Епштейном, а також кримінальної справи проти її сина за звинуваченнями у сексуальних злочинах, якого врешті визнали винним.

Нагадаємо, новий король Норвегії Гокон VIII складе присягу перед парламентом у вівторок, 1 вересня. Сама королева Метте-Маріт пропустить церемонію через стан здоров’я після трансплантації легень.

Похорон короля Норвегії Гаральда V відбудеться 9 вересня, перед тим норвежці можуть прийти віддати йому шану у каплиці королівського палацу.

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