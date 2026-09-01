ЗМІ: у НАТО і ЄС тиснуть на Іспанію та Грецію щодо передачі Україні перехоплювачів до Patriot

Країни НАТО та Європейського Союзу чинять тиск на Іспанію та Грецію з метою передачі Україні ракет-перехоплювачів до Patriot.

Про це стало відомо Bloomberg від джерел, повідомляє "Європейська правда".

Ці прохання були висунуті влітку і передбачають можливість того, що Норвегія може придбати ці ракети, а потім передати їх Україні, повідомили джерела, обізнані з цим питанням.

Це питання буде на порядку денному у вівторок та середу, коли міністри оборони та закордонних справ ЄС зустрінуться в Ірландії. До них також приєднаються представники України, Великої Британії, Норвегії, Ісландії та Швейцарії. "Головне питання – це протиповітряна оборона", – заявила у вівторок перед зустріччю з міністрами головна дипломатка ЄС Кая Каллас. За її словами, Україні "бракує ракет-перехоплювачів".

Серед партнерів України Іспанія та Греція мають одні з найбільших запасів ракет до Patriot. У обох країн запаси перехоплювачів наближаються до кінця терміну придатності. Союзники особливо зацікавлені в ракетах PAC-2 цих країн.

Греція була однією з перших країн, які надіслали Україні боєприпаси після повномасштабного вторгнення Росії, але вона чинила опір тиску щодо передачі ракет до Patriot. Країна заявляє, що ці ракети їй потрібні для власної оборони в умовах тривалої конкуренції з Туреччиною.

Раніше цього року Іспанія заявила, що у 2026 році надасть Україні військову допомогу на суму 1 млрд євро.

Речник уряду Греції відмовився від коментарів, так само як і представник Міністерства оборони Іспанії.

Очікується, що деякі засоби протиповітряної оборони все ж надійдуть до України в найближчі місяці в рамках програми PURL, яка дозволяє союзникам по НАТО закуповувати американську зброю для Києва.

Однак країни ЄС обмірковують, чи дозволити Україні придбати більше ракет до Patriot за рахунок кредиту для Києва у розмірі 90 млрд євро. Такі країни, як Франція та Італія, хочуть, щоб ці кошти були спрямовані на систему SAMP/T, але інші побоюються, що це може створити непотрібні труднощі для Києва.

Члени ЄС проголосують з цього питання наступного понеділка.

Кая Каллас у вівторок заявила, що держави Євросоюзу мають передати Україні необхідні їй ракети-перехоплювачі, зокрема ті, в яких скоро спливає термін зберігання.

Як повідомляла "Європейська правда", прем’єр Британії Енді Бернем заявив, що європейські лідери міркують над проведенням чергової зустрічі "коаліції охочих" у США, на полях Генасамблеї ООН у вересні, щоб обговорити питання про постачання Україні ракет-перехоплювачів до систем Patriot.

Раніше міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен заявляв, що Нідерланди, на чиєму озброєнні є системи ППО Patriot і ракети-перехоплювачі до них, віддали Україні все, що могли, зі своїх запасів.