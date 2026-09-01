Каллас закликає передати Україні перехоплювачі, в яких спливає термін зберігання

Держави Євросоюзу мають передати Україні необхідні їй ракети-перехоплювачі, зокрема ті, в яких скоро спливає термін зберігання.

Про це заявила головна дипломатка ЄС Кая Каллас, перед початком неформального засідання міністрів оборони країн Євросоюзу у Віклоу (Ірландія).

Каллас вважає, що держави ЄС мають віддати Україні перехоплювачі, в яких закінчується час зберігання.

"Липень і серпень стали найбільш смертоносними місяцями для цивільного населення України. Росія посилює ескалацію, щоб завдати українцям якомога більшої шкоди, щоб зламати їх. Українці тримаються стійко, і ми маємо їх підтримувати. Головне питання – протиповітряна оборона", – заявила Каллас.

Вона підкреслила, що Україні бракує ракет-перехоплювачів.

"Ми знаємо, що деякі країни мають ракети-перехоплювачі, строк придатності яких незабаром спливе. Було б дуже добре, якби їх передали Україні, щоб вона могла використовувати їх для захисту своїх людей", – заявила головна дипломатка ЄС.

Кая Каллас повідомила, що також "звертається до країн за межами Європейського Союзу, щоб отримати ракети-перехоплювачі для захисту цивільного населення".

"Але, звичайно, це дуже складно", – визнала вона.

"Водночас також триває робота, щоб виробляти разом європейські ракети-перехоплювачі спільно з Україною", – додала посадовиця.

Як повідомляла "Європейська правда", прем’єр Британії Енді Бернем заявив, що європейські лідери міркують над проведенням чергової зустрічі "коаліції охочих" у США, на полях Генасамблеї ООН у вересні, щоб поставити питання про постачання Україні ракет-перехоплювачів до систем Patriot.

Раніше міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен заявляв, що Нідерланди, на чиєму озброєнні є системи ППО Patriot і ракети-перехоплювачі до них, віддали Україні все, що могли, зі своїх запасів.

Також стало відомо, що розміщені у Європі американські військові нібито лишилися з "критичним дефіцитом" ракет-перехоплювачів до ЗРК Patriot, вагомою причиною чого стала війна проти Ірану.